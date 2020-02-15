2020/02/15 | 17:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة بغداد، اليوم السبت، عن تحرير مختطف بعد مرور 24 ساعة على اختطافي في منطقة الحسينية شمالي العاصمة.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارزها في الفوج الثاني لواء المشاة ٤٢ وبالتعاون مع مديرية مكافحة الاجرام تمكنت من الوصول الى مكان احتجاز المختطف في منطقة الحسينية شمالي بغداد بعد اقل من ٢٤ ساعة على اختطافه على يد عصابات متخصصة".واضافت انه "تم اخفائه من قبل العصابة في احد هياكل المنازل قيد الانشاء حيث تم ايجاده هناك وتحريره".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير مختطف بعد 24 ساعة على اختطافة في بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير مختطف بعد 24 ساعة على اختطافة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).