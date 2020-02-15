الصحة تفحص العمال الصينين في واسط احترازاً من كورونا

2020/02/15 | 17:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت دائرة صحة واسط،اليوم السبت، عن قيامها بزيارة ميدانية الى محطة كهرباء الزبيدية الحرارية لمتابعة الكادر الصيني العامل في المحطة .وقالت الصحة في بيان تلقت "كلكامش برس"نسخة منه ،انه تم اجراء فحص عام للعمال الصينين والعراقيين مع تأكيد بضرورة اتباع الطرق الصحيحة للتعقيم والابلاغ الفوري عن الحالات المشتبه بها.واضافت، ان هذه الزيارة الميدانية تأتي في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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