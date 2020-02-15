2020/02/15 | 17:02 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المئات من قلعة سكر يتوافدون لساحة اعتصام الناصرية لدعم الاحتجاجات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 17:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المئات من قلعة سكر يتوافدون لساحة اعتصام الناصرية لدعم الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المئات من قلعة سكر يتوافدون لساحة اعتصام الناصرية لدعم الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).