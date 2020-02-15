مسؤول محلي في ديالى يدعو للاستعانة بالبيشمركة لسد الفراغات الامنية ’’القاتلة’’

2020/02/15 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

دعا قائممقام قضاء خانقين (105كم شمال شرق بعقوبة) بمحافظة ديالى، دلير حسن، للاستعانة بقوات البيشمرك...





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