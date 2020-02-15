عضو بالامن النيابية: لا توجد قوة قادرة على حل الحشد الشعبي.. يواجه 3 اعداء في آن واحد

2020/02/15 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

رأى النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، السبت (15 شباط 2020)، إنه لا توجد قوة قادرة على حل الحشد الشعبي، لأنه يحمل الارادة والعقيدة والتأييد الشعبي الكبير.

وقال عليوي لـ(بغداد اليوم)، إن "امريكا تسعى بكل قوتها لحل الحشد الشعبي، وانهاء تأثيره في المشهد الامني، الا أن ذلك لن يتحقق في ظل وجود الارادة والعقيدة والتأييد الشعبي الكبير للحشد".

واضاف أن "امريكا نصبت العداء للحشد الشعبي منذ اول يوم دخل فيه المعركة في مواجهة داعش، لأنه احبط مخططاتها الهادفة إلى تمزيق العراق"، لافتا إلى أن "الحشد يواجه حاليا 3 اعداء في ان واحد هم امريكا واسرائيل وبعض الدول الخليجية التي مولت الكثير من مخططات النيل منه".

وفي أب من العام الماضي 2019 ، ترددت انباء عن وضع الولايات المتحدة شرطاً على الحكومة العراقية يقضي بحل الحشد الشعبي مقابل تزويد العراق بمنظومة دفاع جوي متطورة وذلك اثر تكرار الاعتداءات على مخازن عتاد تابعة للقوات الأمنية والحشد.وقال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء المنضوية في الحشد الشعبي، ابو آلاء الولائي، السبت 31-8-2020، في حديث لبغداد اليوم إن "المعلومات التي تحدثت عن اشتراط أميركا حل الحشد كفصائل وليس فقط كتشكيلات مقابل تجهيز العراق بمنظومة دفاع جوي متطورة او السماح للعراق باستيراد منظومة متطورة من روسيا او دول أخرى، عار عن الصحة".وأضاف الولائي، أن " رئيس الحكومة عادل عبد المهدي داعم وبقوة للحشد الشعبي، وقد اعتبر ضرب مقرات الحشد عندما زارنا الى معسكر صقر بانه استهداف واعتداء على كل القوات المسلحة العراقية"، مبيناً أن "عبد المهدي اكد ان الامريكان هم اليوم اضعف حلقة في المشهد العراقي".

بغداد اليوم- ديالى

دعا قائممقام قضاء خانقين (105كم شمال شرق بعقوبة) بمحافظة ديالى، دلير حسن، للاستعانة بقوات البيشمركة لسد الفراغات الامنية ضمن قاطع شمال شرق المحافظة.

وقال حسن في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "خانقين والنواحي التابعة لها تواج

بغداد اليوم - ذي قار

أوضحت رئاسة جامعة العين في محافظة ذي قار، السبت (15 شباط 2020)، حقيقة تعرضها للابتزاز ودفعها اموالاً لتأمين حمايتها.

وقالت الرئاسة في بيان، "في الوقت الذي تثمن فيه جامعة العين مواقف المتظاهرين السلميين في ساحات التظاهر

بغداد اليوم-بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت (15 شباط 2020)، الى استمرار ’’دعم الثورة’’ وبمسارها السلمي، والمشاركة في علاج جرحى الثوار السلميين.

وقال الصدر في تغريدة عبر منصة "تويتر": "وصل ل

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