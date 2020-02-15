وزير الخارجيّة و الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة يبحثان موضوعات القمة الخامسة العربيّة-الأفريقـيّة المُقرَّر عقدها في الرياض


وزير الخارجيّة و الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة يبحثان موضوعات القمة الخامسة العربيّة-الأفريقـيّة المُقرَّر عقدها في الرياض
2020/02/15 | 17:02 - المصدر: وكالة نينا
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