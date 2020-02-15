2020/02/15 | 17:02 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الخارجيّة و الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة يبحثان موضوعات القمة الخامسة العربيّة-الأفريقـيّة المُقرَّر عقدها في الرياض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 17:02.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة و الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة يبحثان موضوعات القمة الخامسة العربيّة-الأفريقـيّة المُقرَّر عقدها في الرياض) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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