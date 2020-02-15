2020/02/15 | 17:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر، السبت، أن منطقة كردستان العراق "حليفة مهمة" للولايات المتحدة في المنطقة، وانها ستواصل دعم البيشمركة وتدريبها لموا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اميركا ستواصل دعم وتدريب البيشمركة في العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اميركا ستواصل دعم وتدريب البيشمركة في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).