2020/02/15 | 17:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذات الشعراء وفاعليتها الدلالية قراءة في قصائد للسماوي والغوار وزنكنة – عيسى الصباغ من الاساليب اللغوية الحديثة التي سادت في قصائد شعرائنا المعاصرين استعمال “ذات” وما تضاف اليه نحو “لقيته ذات شجن” أو تعاهدنا ذات وجد وما شابه .والحقيقة ان هذه الأسلوب يلفت النظر اليه ويحث على دراسته وكشف مراميه ، وقد اخترت لهذه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة في قصائد للسماوي والغوار وزنكنة – عيسى الصباغ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة في قصائد للسماوي والغوار وزنكنة – عيسى الصباغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).