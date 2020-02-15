ما بعد اربعينك يا ابو مهدي المهندس

2020/02/15 | 17:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد كاظم خضير أولاً ابو مهدي المهندس لا يزال حياً في أوساط أمتنا بمواقفه وأعماله لا يزال مثمراً بجهوده التي بذلها على طول السنوات الماضية في مواجهة الأمريكان والصهاينة ومشاريعهم الاستعمارية والإجرامية التي تستهدف الأمة العربية والإسلامية، ولاشك أن ابو مهدي المهندس قد بذر الألاف من ابو مهندس في العراق الشهيد ابو مهدي المهندس له […]

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