ألا هل بلّغت؟: رسالة إلى التيار الصدري.. سعدون محسن ضمد

2020/02/15 | 17:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب سعدون محسن ضمد: إلى نخبة التيار الصدري وصنّاع الراي فيه، من كتاب وصحافيين وقضاة وبرلمانيين ووزراء ومسؤولين في الدولة وووو الخ: هل تراقبون ما نراقب؟ هل تشاهدون عمليات الاعتداء على المتظاهرين في معظم ساحات الاحتجاج، وتركزت في ساحة التحرير؟ وهي اعتداءات تبناها المتشددون في التيار بصورة او باخرى، وخاصة عندما أطلقت مجموعة كبيرة […]

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