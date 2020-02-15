التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن: سقوط طائرة مقاتلة في محافظة الجوف

2020/02/15 | 17:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض- وكالات أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، السبت، سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف في اليمن.وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان: “عند الساعة 23:45 من مساء الجمعة سقطت طائرة مقاتلة من … Readmore

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