الصدر يدعو إلى “دعم المواكب الخدمية في ساحات الاحتجاجات الشعبية لاستمرار الثورة بمسارها السلمي”

2020/02/15 | 17:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، العراقيين الى دعم المواكب الخدمية في ساحات الاحتجاجات الشعبية لاستمرار الثورة بمسارها السلمي.كما دعا الصدر في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، الى المشاركة بعلاج الثوار السلميين من جرحى التظاهرات اما بالمال … Readmore

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