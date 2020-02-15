كاظم حبيب - شُلّت أيدي قتلة المناضلين في ساحات وشوارع العراق

2020/02/15 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب مساء كل يوم تقوم عصابات الجريمة المنظمة، جميع عصابات الميليشيات الطائفية المسلحة الفاسدة وأحزابها الإسلامية السياسية الطائفية الغارقة حتى قمة رؤوسها في الجريمة دون استثناء، وكذلك الكتل السياسية التي تقف وراء هذه العمليات وتلك الأجزاء من قوات مكافحة الشغب التي تحمي هذه العصابات بدلاً من حماية قوى الانتفاضة الشعبية الباسلة، بقتل وجرح واختطاف وتعذيب عدد متزايد من المناضلين الشجعان في ساحات وشوارع الن......

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