شاهد: محمد حرب الذي قضى بـ”كاتم” في التحرير.. صوت شجي وتشييع رافقته “الموسيقى”

2020/02/15 | 17:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ودع المتظاهر محمد حرب الذي قضى برصاصة مسدس كاتم يوم أمس في ساحة التحرير، حياته بـ”نعي” داخل إحدى الخيم، فيما ودع نعشه المنزل على انغام “العزف” الذي يستخدمه العراقيون في حفلات الزفاف، في إشارة لـ”زف” حرب شهيدا ومغطى بالعلم العراقي.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، نعش ضحية الكاتم، المتظاهر محمد […]

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