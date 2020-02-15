 وزير الخارجية يؤكد لابو الغيط حرص العراق على اقامة علاقات متينة مع دول الجوار

2020/02/15 | 17:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم السبت، حرص العراق على اقامة علاقات متينة مع دول الجوار والاتبعاد عن سياسة المحاور، مشددا على انه سيبقى داعم لجهود الجامعة العربية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربيّة، وبحث الجانبان دور الجامعة العربيّة كحاضن للعمل العربيّ المُشترَك، ومُواجَهة التحدّيات التي تتعرّض لها الدول العربيّة".

واضافت ان "الجانبين تشاورا حول التحضيرات اللازمة لانعقاد القمة العربيّة الدورة (31) المُزمَع عقدها في الجزائر، كما بحثا الموضوعات التي ستُعرَض على طاولة النقاش في القمة الخامسة العربية، بالإضافة الى بحث في اخر التطورات على صعيد الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية".

وبينت "جاء ذلك اللقاء على هامش اجتماعات مؤتمر ميونيخ للأمن الدوليّ"، مضيفة ان "الحكيم اعرب عن حرص العراق على إقامة علاقات متينة مع دول الجوار، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة النأي بالنفس عن أيّ صراعات إقليميّة أو دوليّة بالمنطقة، مع التأكيد على ان العراق سيبقى على تواصل دائم مع اشقائه العرب وداعم لجهود الجامعة العربية وامينها العام في مساعي توحيد الكلمة والموقف العربي".

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