ترقب جماهيري لديربي بغداد ..وقناة خليجية تنال حقوق البث

2020/02/15 | 17:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتتجه الانظار مساء غدا الاحد الى ملعب الشعب الدولي الذي سيستضيف ديربي الزوراء والطلبة في افتتاح الدوري العراقي الممتاز للموسم الحالي .وقبل انطلاق المواجهة المرتقبة بين النوارس والانيق ، استطلعت "كلكامش برس" اراء مدربي الفريقين حول اللقاء الجماهيري المنتظر.واكد مدرب الطلبة احمد خلف، ان عودة الدوري الممتاز الى الواجهة مجدداً، اهم من النتائج وانه سيغير من شكل الكرة العراقية الذي كان "سيئا" في فترة توقف المنافسات .واضاف خلف ،ان نظام الدوري افضل من الصيغة السابقة دوري المناطق او المجموعات.واشار مدرب الانيق الى ان مباراتهم امام الزوراء ستكون بتشكيلة شبابية والاهم الظهور المتميز رغم صعوبة المهمة ،وان مباريات "الديربي" لاتخضع الى تشكيلة او اسماء معينة او تاريخ للاندية بل تعتمد على العطاء داخل الملعب.من جانبه اوضح مدرب فريق الزوراء، باسم قاسم ،ان فريقه افضل فنيا من الطلبة بسبب استمراره بالمنافسات رغم حدوث بعض المطبات الفنية وانه يحترم فريق الطلبة وقدرات لاعبيه الشباب .واكد قاسم ، ان المباريات "الجماهيرية" تعتمد على تفاصيل صغيرة في حسمها.وعلمت "كلكامش برس" ان قناة الكاس القطرية الثانية "المفتوحة" على قمر نيلسات ستقوم ببث المباراة التي ستقام في تمام الساعة 4:30 من مساء غدا الاحد ،بينما لم تتقدم اي قناة محلية بطلب شراء حقوق مباريات الدوري الممتاز العراقي لغاية الان .

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