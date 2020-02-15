متظاهرو قلعة سكر يتوافدون على ساحة الحبوبي في الناصرية

2020/02/15 | 17:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوافد المئات من متظاهري قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، اليوم السبت، على ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية لمواصلة زخم الاعتصام لحين تحقيق المطالب الشعبية في عملية التغيير السياسي.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المتظاهرين نظموا مسيرة في ساحة الحبوبي حملوا خلالها الاعلام العراقية اللافتات ورددوا شعارات تطالب بتحديد موعد للانتخابات والتصديق على قانون الانتخابات الجديد وتقديم المتهمين بقتل شهداء التظاهرات إلى القضاء.

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