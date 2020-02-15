2020/02/15 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

نشرت وزارة الخزانة الامريكية، فيديو توضيحي، يتضمن خطوات بسيطة يمكن من خلالها تمييز ’’العملة المزورة’’ للدولار من مختلف الفئات من الأخرى غير المزورة.

وتضمن الفيديو ايضاً، التعريف بكيفية فهم ميزات الأمان الرئيسية الشائعة في جميع الأوراق النقدية في الولايات المتحدة للمساعدة في تحديد ما إذا كانت الورقة النقدية، أصلية أم لا بسرعة وسهولة.

هذا وتنتشر عملات الدولار ’’المزورة’’، بشكل كبير في اغلب بلدان العالم، فيما تطور العصابات المختصة بتزوير العملات من اليات التزوير الخاص بها كلما ابتكرت البنوك الخاصة بطباعة العملة، شيفرات جديدة تحد من تزويرها.

لقراء الخبر ومشاهدة الفيديو، في الموقع الاصلي لوزارة الخزانة الامريكية، اضغط هنا

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، السبت (15 شباط 2020)، إنهاء الحجر الصحي على العراقيين القادمين من ووهان الصينية في مستشفى الفرات العام.

وقال الحجاميفي بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "غادرت مستشفى الفرات العام الي

بغداد اليوم-بغداد

حدد وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، السبت (15 شباط 2020)، المهلة التي يحتاجها العراق لتطوير قدراته وإنهاء الاعتماد على الغاز الإيراني.

وقال الخطيب في تغريدة على موقع "تويتر": "أنا متأكد من أن الولايات المتحدة تتفهم ا

بغداد اليوم- بغداد

وجه النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، (15 شباط 2020)، مخاطبة لمحافظة بغداد ووزارة المالية، مطالباً فيها بتوضيح أسباب عدم التعاقد مع المحاضرين.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النائب الأول لرئيس ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شاهد.. الخزانة الامريكية تنشر فيديو يتضمن خطوات بسيطة لكشف عملة الدولار ’’المزورة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شاهد.. الخزانة الامريكية تنشر فيديو يتضمن خطوات بسيطة لكشف عملة الدولار ’’المزورة’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).