النجباء: بدء العد التنازلي للرد العسكري على الاحتلال الامريكي

2020/02/15 | 17:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم حركة النجباء في العراق نصر الشمري ان الرد على قوات الاحتلال الامريكي عسكريا هو قرار عراقي بامتياز ....

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