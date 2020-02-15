محادثات روسية عراقية لحل الأزمة في سوريا

2020/02/15 | 17:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني، سبل التسوية في سوريا، بما يحفظ حقوق جميع إث...

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