هكذا سيقف ريال مدريد ضد كورونا “تشجعي يا صين”

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر حساب ريال مدريد على تويتر، اليوم السبت، فيديو ترويجي لحملته في التضامن مع مصابي وباء COV-19 كورونا في الصين.وظهر كابتن المرينغي ونجم خط الدفاع سيرجيو راموس في المقطع متحدثاً عن التضامن مع الصين التي تواجه تفشي الوباء.Real Madrid wishes to express its full support for all of the people affected by […]

