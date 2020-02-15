نائب يمهل محافظ البصرة ثلاثة اشهر لتحسين واقع المياه ويحذر من محاسبته

2020/02/15 | 17:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

امهل النائب عن محافظة البصرة عدي عواد التميمي، اليوم السبت، محافظ البصرة اسعد العيداني ثلاثة اشهر لتحسين واقع مياه المحافظة، محذرا من ثورة ابناء المحافظة.

وقال عواد في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "للاسف الشديد ونحن في عام 2020 والمواطن في البصرة يستخدم اقذر المياه في الشرق الاوسط وليس العراق"، مبينا "سنعطي مهلة لمحافظ البصرة ووزارتي البلديات والموارد المائية ثلاث اشهر فقط لتغيير واقع المياه في البصرة، والا ستكون لنا ثورة لا يمكن إسكاتها وسننزل للشارع مع المواطنين فاذا كان صوتنا لا يسمع في مجلس النواب وقد وصلنا لمرحلة لا يمكن السكوت عنها اكثر من ذلك والصيف القادم سيكون كارثي على محافظتنا".

واشار الى ان "محافظ البصرة اسعد العيداني هو المعني الاول بذلك فضعف أدائه وعدم متابعتة للمشاريع وصرف الاموال في غير محلها اضافة لتواجده خارج البصرة اكثر من تواجده فيها، محذرا في الوقت ذاته محاسبة المحافظ وتقديم طلب في مجلس النواب بمنع سفر اي محافظ لخارج القطر كي لا يحدث ما حدث مع المحافظ السابق للبصرة".

واضاف "واخيرا احب ان اذكر وزير البلديات الذي اتهم متظاهري البصرة بتاخير انجاز مشروع ماء البصرة الكبير بان المتظاهرين في البصرة لم يوقفوا عمل محطة ماء اًو هددوا احد وقد حدث معي منذ مدة اثناء وجود احتجاجات وقطع لاحد الطرق وحينما علموا بانني متجه لمحطة ماء (ار زيرو) لوجود خلل ذاهب لمتابعتة فتحوا لي الطريق رغم انني نائب في البرلمان فكيف سيكون تصرفهم مع كوادر الماء فاتمنى ان لا ترموا فشل وزارتكم على المتظاهرين وان توفوا بعهدكم الذي قطعتموه لاهالي البصرة".

وتابع ان "المتظاهرين السلميين لديهم دعم من المرجعية لم تحصل عليه اي مجموعة وهم اصحاب حق وان كان فيهم بعض المخربين فيا ترى كم يوجد من المخربين في الوزارات والحكومات المركزية والمحلية وأليس الاجدر بنا محاسبة هولاء اولا".

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