اندلاع حريق في مقر شركة ماليزية على طريق الناصرية – الاصلاح

2020/02/15 | 17:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اندلع حريق، اليوم الجمعة، في مقر شركة ماليزية على طريق الناصرية – الاصلاح.

وقال مصدر امني لـ"الغد برس" إن "حريق ضخم يلتهم مقر تابع لشركة ماليزية على طريق الناصرية _ الإصلاح".

واضاف ان "الحريق لم تعرف اسبابه حتى الآن وتشارك باطفائه فرق إطفاء تابعة لقضائي الإصلاح وسيد دخيل شرقي محافظة ذي قار".

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