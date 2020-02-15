2020/02/15 | 17:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف وصلت نسخة من التوراة إلى مكتبة الكويت العامة؟ – نعيم عبد مهلهل 1 في الجرد السنوي لكتب المكتبة العامة في مدينة الناصرية يتم تشكيل لجنة من ثلاثة موظفين يتم تسميتهم من قبل المتصرفية .ولكن في عام 1964 أضيف الى اللجنة موظف اتى من بغداد موفدا من اجل المشاركة في عملية الجرد ، ولا يعرف […]

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