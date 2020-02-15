2020/02/15 | 17:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللغة عماد الثقافة – معراج أحمد معراج الندوي اللغة هي الوسيلة التعبيرية الأولى التي يعبر فيها الإنسان عما يجول في خاطره من آراء وأفكار وأحاسيس ومشاعر.اللغة هي وسيلة للتواصل بين أفراد المجتمع، فالمجتمعات تتواصل وتتفاهم عبر اللغة، لذلك لا يمكن أن توجد الشعوب بدون وجود اللغة.اللغة هي مرآة المجتمع تعكس صيغ الأخذ والعطاء […]

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