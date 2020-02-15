آسايش دهوك تعتقل 5 من مهربي المخدرات وبحوزتهم 30 كغم من الهيروين

2020/02/15 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات الأمنية في إقليم كردستان، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في محافظة دهوك، واعتقال عدد من المتاجرين بها.

وأشارت مديرية الامن بالمحافظة في بيان، الى تمكن قوة من الآسايش من القاء القبض على خمسة من المتاجرين بالمخدرات، إضافة الى ضبط ثلاثين كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة كانت بحوزتهم، خلال محاولتهم نقلها الى خارج الاقليم عبر منفذ ابراهيم الخليل الحدودي مع تركيا.

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