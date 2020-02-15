الأعرجي: حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة

2020/02/15 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، أن حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، هو الحل الأمثل للخروج من الازمة في العراق.

وقال الاعرجي في تغريدة على تويتر، إن حل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مُبكّرة، هو الحل الأمثل لحلحلة الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة سواء كان ذلك بتشكيل حكومة جديدة أو عدمها بالرغم من ايماننا بالنيّات الطيبة لرئيس الوزراء المكلّف.

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