2020/02/15 | 17:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين تعلن شفاء أكثر من 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا المستقلة / أعلن نائب وزير الخارجية الصيني، شفاء أكثر من 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا، وأن بعض الدول تبالغ في رد فعلها على انتشار فيروس كورونا من خلال فرض حظر السفر على الصينيين والبضائع الصينية.اقرأ المزيد : « همس في الكواليس » هل فيروس كورونا […]

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