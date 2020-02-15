2020/02/15 | 17:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حركة “النجباء”: بدء العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية المستقلة / أعلنت حركة “النجباء” في العراق اليوم السبت، “بدء العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية المحتلة”.وقال المتحدث باسم الحركة نصر الشمري في بيان صحفي إن “قرارنا ببدء العد التنازلي لتحقيق السيادة والرد على قوات الاحتلال الأمريكي عسكريا، هو قرار عراقي بامتياز”.وأضاف: […]

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