رئيس مجلس النواب يبحث التعاون في المجالين “الأمني والاقتصادي” مع السفير الامريكي

2020/02/15 | 17:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، تعزيز التعاون في المجالين الامني والاقتصادي.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم السبت، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر”.وأضاف أن “اللقاء […]

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