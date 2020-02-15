شاهد بالصور: في أول التقاطة له.. هكذا يبدو فيروس كورونا تحت المجهر

2020/02/15 | 17:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تمكن العلماء في المعهد الوطني الامريكي للحساسية والامراض المعدية، من التقاط أول صورٍ للفيروس الذي يهدد خطرا عالميا “كورونا”، والذي بلغ عدد المصابين فيه حول العالم اكثر من 66 الف وأودى بحياة اكثر من 1500 شخص.مجموعة صور ، والذي يعتبر أخطر وباء على البشر في العالم في هذه الأيام، حيث أصاب […]

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