2020/02/15 | 17:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة علماء اليمن تدين جريمة العدوان المروعة بحق أبناء مديرية المصلوب بمحافظة الجوف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة علماء اليمن تدين جريمة العدوان المروعة بحق أبناء مديرية المصلوب بمحافظة الجوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).