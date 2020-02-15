2020/02/15 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج كل هذا الكلام والذي سَيَـلي، ما هو إلا تمهيد لقراءة هذه القصيدة الفذة لشاعر أمريكا الأكبر ستانلي كونيتز (1905-2006) والذي تم تعيينه ضمن التقليد الأمريكي العريق، ملكا للشعراء مرتين، أولاها في عام 1974 ثم مرة أخرى في عام 2000.شجرة الاختبار - (مقتطف جزئي)قصيدة: ستانلي كونيتزترجمة: حكمت الحاج."في الوقت القاتليتفتت القلبويعيش بنبض متكسر وإنه لمن الضروري جدا أن تمضي في عم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حكمت الحاج - ستانلي كونيتز: -الكذب خطيئة ضد الشعر لا يمكن اغتفارها أبدا-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حكمت الحاج - ستانلي كونيتز: -الكذب خطيئة ضد الشعر لا يمكن اغتفارها أبدا-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).