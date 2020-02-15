سهيل قبلان - الواو تناديكم لحفظ تآخيكم

2020/02/15 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان للقلوب لغتها .فعندما تكون جميلة تغرق في العشق الجميل فتسعى الايادي لزرع الجمال في الطبيعة بعد ان يحتضن النفوس والافكار والمشاعر والنوايا والاهداف وعندما تكون حزينة بائسة تكشف عن واقع البؤس والتعساء والفقراء, وعندما تنافس الحفيف والخرير وزقزقة العصافير يكون العمران والعطاء الجميل والسير في دروب اليمن والبركة والخير والعمران والتعاون البناء وتكون المحبة الجميلة وتحفظ الاشياء جميلة في جميع المجالات ......

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