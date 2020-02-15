2020/02/15 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فالح_مهدي أريد وطنا!منذ لحظة ولادتها، رفعت هذه الانتفاضة البطلة شعار (أريد وطنا) .ومع ان الشعار لاقى استحسانا فذا ، إنما أن يطلق أبطال الانتفاضة وهم أبناء هذا البلد ومعظمهم ان لم نقل كلهم انحدروا من عوائل فقيرة بل معدمة فمسألة تحتاج الى نظر والسبب ان ذلك الشعار ينطوي على سؤال يختصر كل تاريخ العراق المعاصر الذي ساهم بولادته البريطانيون ومس بيل بالذات .ما هو الوطن الذي نبحث عنه ؟ وكيف ضاع ومن ضيّعه......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فالح مهدي - اريد وطنا؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فالح مهدي - اريد وطنا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).