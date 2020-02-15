جامعة العين في ذي قار: لم يبتزنا متظاهر وخيم طلبتنا في الحبوبي

2020/02/15 | 17:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نفت رئاسة جامعة العين في محافظة ذي قار، اليوم السبت، أية محاولات لإبتزازها من اجل حماية مبانيها، مشيرة الى انها نصبت خياماً لطلبتها في ساحة الحبوبي مركز احتجاجات المحافظة.وجاء في بيان نشر على موقع الجامعة وأطلعت عليه “يس عراق”، انه “في الوقت الذي تثمن مواقف المتظاهرين السلميين في ساحات التظاهر بمحافظة […]

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