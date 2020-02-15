السيد مقتدى الصدر يدعو الى دعم المتظاهرين لوجستيا

2020/02/15 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الى دعم المتظاهرين لوجستيا، بالإضافة الى المشاركة في علاج جرحى التظاهرات بالمال او من خلال المفارز الطبية.

وطالب السيد الصدر في تغريدة له على تويتر، بدعم المواكب في ساحات التظاهر لاستمرار الثورة بمسارها السلمي ومعالجة جرحى المحتجين، مؤكدا انه لا يرضى لمن يدعي الانتماء له ويثير الفتنة بالهتافات المحرضة، كما لا يرضى بالتعدي على الرموز الدينية للعلماء والشهداء والحوزة.

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