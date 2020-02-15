الحشد الشعبي يفرض سيطرة كاملة على محيط قضاء تلعفر غربي نينوى

2020/02/15 | 18:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلن الحشد الشعبي, اليوم السبت، عن تطبيق خطط نوعية لتأمين قضاء تلعفر غرب محافظة نينوى.وقال امر اللواء 53 بالحشد الشعبي علي محمد صالح في تصريح لموقع الحشد تابعته وكالة “العهد نيوز” إن “قوات الحشد فرضت طوقا خارجيا لتأمين قضاء تلعفر وأطرافه من خلال (مرصد يا حسين) المزود بكاميرا حرارية تغطي مساحة […]

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