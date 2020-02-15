2020/02/15 | 18:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في عيد الحب كتبت لزوجتي – علي كاظم وهل ينفع ان نتذكر حبنا في هذا اليوم فقط.
وما بال الأيام السابقة واللاحقة .
السنة 365 يوماً! فهل يعقل اكتب لكٍ في يوم الحب وتكون هديتي في هذا العيد فقط ! وانتٍ التي جعلتيني اعرف معنى الحب منذ اول لقاء بيننا قبل 33 عاما.
هل تذكرين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في عيد الحب كتبت لزوجتي – علي كاظم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وما بال الأيام السابقة واللاحقة .
السنة 365 يوماً! فهل يعقل اكتب لكٍ في يوم الحب وتكون هديتي في هذا العيد فقط ! وانتٍ التي جعلتيني اعرف معنى الحب منذ اول لقاء بيننا قبل 33 عاما.
هل تذكرين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في عيد الحب كتبت لزوجتي – علي كاظم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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