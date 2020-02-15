في عيد الحب كتبت لزوجتي – علي كاظم


في عيد الحب كتبت لزوجتي – علي كاظم
2020/02/15 | 18:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في عيد الحب كتبت لزوجتي – علي كاظم وهل ينفع ان نتذكر حبنا  في هذا اليوم فقط.

وما بال الأيام السابقة واللاحقة .

السنة 365 يوماً! فهل يعقل اكتب لكٍ في يوم الحب وتكون هديتي في هذا العيد فقط !  وانتٍ التي جعلتيني اعرف معنى الحب منذ اول لقاء بيننا قبل 33 عاما.

هل تذكرين […]

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