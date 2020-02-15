2020/02/15 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عيد الحب كتبت لزوجتي – علي كاظم وهل ينفع ان نتذكر حبنا في هذا اليوم فقط.وما بال الأيام السابقة واللاحقة .السنة 365 يوماً! فهل يعقل اكتب لكٍ في يوم الحب وتكون هديتي في هذا العيد فقط ! وانتٍ التي جعلتيني اعرف معنى الحب منذ اول لقاء بيننا قبل 33 عاما.هل تذكرين […]

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