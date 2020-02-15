2020/02/15 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفهوم الإغتيال في العهد الإسلامي – علي عبد الامير جاسم من المعلوم أن الاغتيال الغرض منه التخفي للتملص من تبعات الجريمة وغالبا ما يعترفون بمسؤوليتهم عنها عند اعتقالهم بعدم إمكانية محاسبتهم عليها وهذا محرم في الاسلام لمخالفته لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم 🙁 الإثم ماحاك في نفسك وكهرهت أن يطلع عليه الناس ) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفهوم الإغتيال في العهد الإسلامي – علي عبد الامير جاسم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفهوم الإغتيال في العهد الإسلامي – علي عبد الامير جاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).