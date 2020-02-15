2020/02/15 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي بين الماضي والحاضر – عادل الربيعي بعد مشاهدتي اثناء تصفحي للهاتف تقريرا يخص ( محمد توفيق علاوي ) شدني الموضوع بان اكتب عن هذا الشخص بعد ان تمعنت بالتفاصيل لان هناك كثيراً من لا يهتمون بكذا موضوع فقلت ان اكتب هذا التقرير حتى قراء الجريدة لا تفوتهم الحقيقة ..بدأ علاوي حياته السياسية مع […]

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