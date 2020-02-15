الحشد يفرض طوقا امنيا حول قضاء تلعفر

2020/02/15 | 18:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن فرض قطعاتها طوقا امنيا حول قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى.وقالت الهيئة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تم تطبيق خطط نوعية لتأمين قضاء تلعفر من خلال فرض طوق خارجي لتأمين قضاء تلعفر واطرافه عبر مرصد مزود بكاميرا حرارية تغطي مساحة المدينة ومحيطها واعلى نقطة فيها".واضافت ان "هناك سيطرات رئيسية في مداخل ومخارج المدينة خاصة لحفظ الامن منها سيطرة مفرق العياضية وسيطرة ملا جاسم وسيطرة خضر الياس".

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