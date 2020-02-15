محكمة تحقيق الكرخ تطلب رفع الحصانة عن نائب بتهمة اهانة الحكومة اثر منشور له على الفيس بوك

2020/02/15 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالبت محكمة تحقيق الكرخ، السبت (15 شباط 2020)، برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، بتهمة اهانة الحكومة اثر منشور له على الفيس بوك.

وقالت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها " تطلب رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب كاظم الصيادي عن جريمة إهانة الحكومة على وفق احكام المادة 226 من قانون العقوبات على خلفية منشور يدعي فيه عرض بيع منصب في وزارة النفط".

وفي وقت سابق، وجه مجلس القضاء الأعلى، السبت (15 شباط 2020)، محكمة تحقيق الكرخ بإجراء تحقيق عاجل بشأن عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخير أوعز الى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح به ابراهيم الصميدعي الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها".

وأضاف، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لأشغال مناصب في الحكومة الجديدة وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون".

بغداد اليوم - كردستان

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وزعيم ائتلاف الوطنية واياد علاوي، السبت (15 شباط 2020)، اهمية بقاء قوات التحالف الدولي وتشكيل حكومة تمثل الجميع.

وقال المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان، إن الاخير &qu

بغداد اليوم- بغداد

رأى القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، جمال الجنابي، السبت 15 شباط 2020، انه بدون ’’تدخل دولي’’، لن يستطيع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تمرير ’’كابينته الوزارية’.

وقال الجنابي

بغداد اليومالتحكم بالاخبار - ديالى

دعا قائممقام قضاء خانقين (105كم شمال شرق بعقوبة) بمحافظة ديالى، دلير حسن، للاستعانة بقوات البيشمركة لسد الفراغات الامنية ضمن قاطع شمال شرق المحافظة.

وقال حسن في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "خانقين والنواحي

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