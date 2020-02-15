مسعود بارزاني واياد علاوي يؤكدان اهمية بقاء قوات التحالف الدولي وتشكيل حكومة تمثل الجميع

2020/02/15 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وزعيم ائتلاف الوطنية واياد علاوي، السبت (15 شباط 2020)، اهمية بقاء قوات التحالف الدولي وتشكيل حكومة تمثل الجميع.

وقال المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان، إن الاخير "استقبل ایاد علاوي والوفد المرافق لە، وقد تطرق اجتماع الطرفین الی تطورات الوضع العراقي واوضاع المنطقة، وكذلك قضیة تشكیل الحكومة الإنتقالیة القادمة".

وأضاف، أن "الجانبين اتفقا علی حاجة البلاد الی ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي لمساعدة العراق لمواجهة خطر الإرهاب، وخاصة تحركات داعش الأخیرة".

وأتفق بارزاني وعلاوي ايضا، وفقا للبيان، على أن "العراق بلد التعددیة والمكونات، ولا یمكن لأي طرف سیاسي أن یتفرد بقرارات الدولة المصیریة ومستقبلها، لأن ذلك یهدد وحدة البلد والسلم الاجتماعي، وإن تشكیل الحكومة القادمة لابد ان تكون ممثلة للجمیع، وأن یشارك فیها جمیع مكونات العراق حتی تتحقق اللحمة الوطنیة، ولأجل تحقیق مطالب المتظاهرین السلمیین والحراك الشعبي".

بغداد اليوم- بغداد

طالبت محكمة تحقيق الكرخ، السبت (15 شباط 2020)، برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، بتهمة اهانة الحكومة اثر منشور له على الفيس بوك.

وقالت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها " تطلب رفع الحصانة عن عضو مجلس

بغداد اليوم- بغداد

رأى القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، جمال الجنابي، السبت 15 شباط 2020، انه بدون ’’تدخل دولي’’، لن يستطيع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تمرير ’’كابينته الوزارية’.

وقال الجنابي

بغداد اليومالتحكم بالاخبار - ديالى

دعا قائممقام قضاء خانقين (105كم شمال شرق بعقوبة) بمحافظة ديالى، دلير حسن، للاستعانة بقوات البيشمركة لسد الفراغات الامنية ضمن قاطع شمال شرق المحافظة.

وقال حسن في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "خانقين والنواحي

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