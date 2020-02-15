الخزانة الامريكية تنشر فيديو يتضمن خطوات بسيطة لكشف عملة الدولار ’’المزورة’’

2020/02/15 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

نشرت وزارة الخزانة الامريكية، فيديو توضيحي، يتضمن خطوات بسيطة يمكن من خلالها تمييز ’’...





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