2020/02/15 | 18:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يطلب رفع الحصانة عن الصيادي بتهمة اهانة الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 18:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يطلب رفع الحصانة عن الصيادي بتهمة اهانة الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يطلب رفع الحصانة عن الصيادي بتهمة اهانة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).