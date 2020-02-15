“أردوغان” مسيلمة الكذاب

2020/02/15 | 18:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عبد سلمان تركيا ذلك البلد الخنثاوي الذى لا تعرف له هويه … فمره يكشف عورته ليقبلوه فى الإتحاد ألأوروبي ، ومرة يطلق لحيته لنقبله خليفة للمسلمين، فجمع كل المتناقضات.فأصبح كالبعير الأجرب لا يقبله أحد فرفضه أهل الغواية، ولن يقبله أهل الهدايه، فرقص على السلم، فلا يوجد له أعداء إلا العرب … فزرع الفتنة […]

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