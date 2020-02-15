نقيب الصحفيين العراقيين يدعو الى دعم الايزيديين في جبل سنجار

2020/02/15 | 18:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد دعا نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الى دعم الايزيديين في مخيم جبل سنجار، الذين يعانون منذ عدة سنوات من قلة الخدمات والمساعدات.وقال اللامي في تغريدة له ” جميعنا مطالب بدعم الاخوة الايزيديين في مخيم سر دشتي ‎سنجار الذين يعانون منذ عدة سنوات،في مخيمات تفتقر لابسط مقومات الحياة “.جميعنا مطالب …

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