2020/02/15 | 18:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو: لطيفة تطلق مبادرة «أقوى واحدة» لتشغيل 100 أم مطلقة أو أرملة (المستقلة) – منى شعلان/ أطلقت الفنانة التونسية لطيفة، مبادرة “أقوى واحدة” لمساعدة 100 أم مطلقة وأرملة، لتدريبهم على الخياطة والتفصيل، وتوفير وظائف لهن ، على الفور ، وذلك خلال لقائها ببرنامج “هي وبس”، مع الإعلامية “رضوى الشربينى”، على فضائية “CBC سفرة”.وقالت لطيفة […]

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