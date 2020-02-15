2020/02/15 | 18:35 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي: نأمل استجابة اعضاء البرلمان والتصويت على الكابينة للبدء بتنفيذ مطالب الشعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 18:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: نأمل استجابة اعضاء البرلمان والتصويت على الكابينة للبدء بتنفيذ مطالب الشعب) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: نأمل استجابة اعضاء البرلمان والتصويت على الكابينة للبدء بتنفيذ مطالب الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).